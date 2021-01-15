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Cumhurbaşkanı Tatar açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı.

15 Ocak 2021 Cuma 17:12
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Cumhurbaşkanı Tatar açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basına açıklama yaparken, parti başkanları basına açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Müzakere Heyeti Üyesi UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Görüşmede Meclis’teki siyasi, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yanında ve HP Milletvekili Kudret Özersay yer aldı.

Son Güncelleme: 15.01.2021 18:13
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