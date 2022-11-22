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Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı

Tatar, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’te temaslar yaparak, konferanslar verecek

22 Kasım 2022 Salı 18:31
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Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de adına açılacak parkın açılış törenine katılmak, bir dizi temaslarda bulunmak ve konferans vermek üzere KKTC’den ayrıldı.

 

Tatar, Türkiye ziyareti kapsamında, Diyarbakır Bağlar Belediyesi tarafından adının verildiği “Ersin Tatar Parkı”nın açılış töreninde katılacak, ayrıca GAP Gazeteciler Birliği’nde basın toplantısı yaparak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

 

Bunların yanında Cumhurbaşkanı, programı çerçevesinde, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nde ‘‘Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Çerçevesinde  Mavi Vatan ve Kıbrıs’’ konulu konferans verecek.

 

İnönü Üniversitesi 2022-23 akademik yılı açılış törenine de katılacak olan Cumhurbaşkanı’na Dicle ve İnönü üniversitelerinde fahri doktora takdim edilecek. Tatar, bulunduğu üniversitelerin rektörleri ile de görüşecek.

 

Programı çerçevesinde, bölge yetkilileri ile de bir araya gelecek Tatar, Malatya’da yaşayan Kıbrıs Şehidi Seçim Kılıçaslan’ın ailesini ziyaret edecek, bulunduğu şehirlerde gazilerle görüşmelerde bulunacak.

 

Gaziantep’e de gidecek olan Tatar, orada KKTC’nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu’na katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın programını tamamlamasının ardından cumartesi öğle saatlerinde adaya dönmesi bekleniyor.

 

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı TatarTürkiye
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