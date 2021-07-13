Cumhurbaşkanı Tatar Adana’da

Cumhurbaşkanı Tatar, Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda askeri törenle karşılandı. Tatar, askeri selamladı.

İlk olarak Adana’da temas ve görüşmelerde bulunacak Cumhurbaşkanı Tatar, burada toplantı ve televizyon programlarına katılıp, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri anlatacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Adana Valisi Süleyman Elban ile Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli karşıladı.