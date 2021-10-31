Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti Başkan Vekili Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Yıldırım’ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkına sevgi ve selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC-KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere, birçok devasa projeye Binali Yıldırım’ın önemli desteği olduğunu da hatırlatarak, “KKTC’ye duyduğunuz yakın alaka, bizlere her zaman güç vermiştir” dedi.

Kıbrıs konusunda, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeliyle ilgili deneyimli bir siyasetçi olarak AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın görüş ve katkılarının oldukça önemli olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Tatar; altyapısı güçlü, daha üretken bir KKTC’ye ulaşılacağını kaydetti.

Binali Yıldırım da gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kıbrıs’ın Türkiye için partiler üstü bir mesele olduğunu kaydeden Yıldırım, Crans Montana’daki başarısızlığın ardından, parametre değişikliğinin şart olduğunu ifade ederek egemen eşit iki devlet temelinde verilen mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Bölgedeki oldubittilere asla onay verilmeyeceğini, bölgedeki doğal zenginliklerin adil paylaşımına yönelik Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Yıldırım, bunun Türkiye’nin güvenlik meselesi de olduğunu ifade ederek Kıbrıs Türkü’nü görmezden gelen dış odaklı siyasetin sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.