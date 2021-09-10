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Cumhurbaşkanı Tatar, Akar ile "İzmir Aırshow"U İzledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Eylül dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen hava gösterisini vatandaşlarla izledi.

10 Eylül 2021 Cuma 10:52
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Cumhurbaşkanı Tatar, Akar ile "İzmir Aırshow"U İzledi

Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nun ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Gündoğdu Meydanı’na geçti.

Burada 9 Eylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında İzmir Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "İzmir Airshow"u izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Akar ve TSK komuta kademesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarHulusi Akar
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