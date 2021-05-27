Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Merkezi Heyetiyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Cenk Çakmak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

27 Mayıs 2021 Perşembe 16:27
27 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Merkezi Heyetiyle Görüştü

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin bugüne kadar birçok etkinliğinde severek yer aldığını ve birçok dostluklar edindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradan can kardeşlerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Kültürel farklılıklara ve inançlara her zaman çok büyük saygı duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu farklılığın, ülkenin en büyük zenginliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Demokratik bir ortamda, saygıyı esas alarak farklılıkları bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bu anlayışı tüm dünyanın kabul etmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, farklılıkları zenginlik olarak görüp kendi demokrasisi içerisinde, kültürel geleneği ve anlayışıyla barındırıp korumanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bahse konu bu anlayışın, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün altyapısını oluşturduğuna vurgu yaptı.

“KKTC’NİN HER ALANDA KALKINIP GELİŞEBİLMESİ İÇİN VERİLEN MÜCADELE SÜRECEK”

Haksız ve çağ dışı tüm izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türk halkının verdiği siyasi, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda verdiği mücadelenin önemli başarılar olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü öngören yeni vizyonun sahiplenilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda kalkınıp gelişebilmesi için verilen mücadelenin el birliği ile süreceğini vurguladı.

Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemden itibaren Cemevi’nin Alevi yurttaşlara kazandırılması için her türlü desteği verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu desteğin süreceğine dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Koruma Dairesi’nin Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor
Çevre Koruma Dairesi’nin Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama
Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu'ndan açıklama
Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim