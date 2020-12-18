Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak – Lapta Yolu’nun 1. Etap tamamlanma çalışmalarını yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak Belediyesi’ni ziyaret ederek Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak Oteller Bölgesi’nin en fazla gelişmekte olan bölgelerinden bir tanesi olduğunu ve yıllardır süren trafik sorununa çözüm olarak Alsancak-Lapta anayolunun çift şerit yol çalışmasının tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Bu yolun Lapta’dan Karşıyaka’ya kadar uzatılmasının da bölgeye olumlu etki yapacağını belirten Cumhurbaşkanı, yol çalışmalarını da görme şansını bulduğunu söyledi.

Pandemiden Alsancak Bölgesi’nin de etkilendiğini, turizm ve ekonomi alanlarında sıkıntılara neden olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin hızlı yayılımının son bulması temennisinde bulundu. Aşının gündemde olduğunu ve 2021 yılında pandeminin hızlı yayılmasının son bulacağını umduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası Alsancak’ın eski ekonomik hareketliliğine kavuşacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, vakaların artış gösterdiğini, vatandaşların yılbaşı öncesi dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte egemen eşitlik temelinde iki devletin iş birliği politikasını yürüttüklerini ve halktan bu politika için destek gördüklerini kaydetti. Maraş açılımı da dahil KKTC’nin güçlendirilmesini, ekonomik altyapısını ileriye taşıyarak Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ulusal onurumuzun korunması için çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, halka daha güvenli ve müreffeh bir gelecek sağlamak istediklerini söyledi. Yabancı misyonlara bu politikayı anlatmaya devam edeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu, adanın bu gerçeklerinin dikkate alınmasıyla ancak gerçek bir çözüme ulaşılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, merkezi hükümet ile belediyenin iş birliği içerisinde Alsancak bölgesinin halka hizmet vererek gelişmesi temennisinde bulunarak, Alsancak Belediyesi’ne, tüm çalışanlarına ve tüm Alsancak halkına sevgi ve saygılarını iletti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, pandeminin yarattığı sıkıntılara değinerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirtti ve bölgeye yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak ziyareti kapsamında Alsancak – Lapta Yolu’nun 1. Etap tamamlanma çalışmalarını yerinde inceledi.