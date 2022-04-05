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Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta İş Kazasının Olduğu İnşaata Gitti

05 Nisan 2022 Salı 10:02
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Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta İş Kazasının Olduğu İnşaata Gitti
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umhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak’ta yaşanan iş kazası sonucu Hüseyin Konukçu’nun yaşamını yitirdiği inşaata giderek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iş kazası nedeniyle olay yerine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ölümlü iş kazasıyla ilgili yetkililerden bilgi alarak Konukçu’nun aile bireyleri ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Cenazenin hızlı bir şekilde Konukçu’nun memleketi Adıyaman’a gönderilmesi ve gerekli otopsi işlemlerinin ivedilikle yapılması için Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan vahim olayın tüm ülkede büyük üzüntü yarattığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş güvenliği konusuna vurgu yaparak iş güvenliğiyle ilgili gerekli kurallara uyulmasının öneminin altını çizdi.

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