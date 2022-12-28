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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor. 

28 Aralık 2022 Çarşamba 09:21
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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da temaslarda bulunacak



Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Tatar, ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Sanayi Odası’na çalışma ziyaretinde bulunacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC” konulu konferans verecek. 

Tatar, EkoAvrasya Vakfı tarafından düzenlenecek “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Kabulü” konulu toplantıya da katılacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın da sürdüreceği Ankara temasları kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) çalışma ziyaretinde bulunacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek “Kanlı Noel” konulu panele katılacak ve açılış konuşması yapacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, “İki Ülke Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Toplantısı”na katıldıktan sonra temaslarını tamamlayarak ülkeye dönecek.

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Ersin TatarAnkaraTemasZiyaret
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