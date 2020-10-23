KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün düzenlenen törenlerle görevini devralıyor.
Meclis’teki ant içme ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki devir teslim törenlerine, bugün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da katıldı.
Tatar’ın görevini devralmasının ardından, resmi binalarda, bayraklar göndere çekilecek. Bir gün süreyle bayrakların gönderde kalacağı resmi binalar, bu gece ışıklandırılacak.
Cumhurbaşkanı Tatar Ant İçiyor
Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi'nde yemin ediyor
23 Ekim 2020 Cuma 15:01
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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün düzenlenen törenlerle görevini devralıyor.