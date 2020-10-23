Cumhurbaşkanı Tatar Ant İçiyor

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün düzenlenen törenlerle görevini devralıyor.

Meclis’teki ant içme ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki devir teslim törenlerine, bugün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da katıldı.

Tatar’ın görevini devralmasının ardından, resmi binalarda, bayraklar göndere çekilecek. Bir gün süreyle bayrakların gönderde kalacağı resmi binalar, bu gece ışıklandırılacak.