Cumhurbaşkanı Tatar: Aşıların ülkeye gelmesi önemli

Türkiye’de yayıncılık sektöründeki deneyimlerini aktaran Cumhurbaşkanı, BRTK başta olmak üzere Kıbrıs Türk yayıncılığının bugün geldiği kaliteli standarttan duyduğu mutluluğu dile getirdi.





Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 57’inci yaşını da kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK’nin bugünlere gelmesinde emek koyan herkese teşekkürlerini iletti.





2020 yılında yaşanan gelişme ve sıkıntıları da değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Covid 19’un kontrol altına alınmasında özellikle sağlık çalışanlarının başarısının altını çizdi. Mart ayında ortaya çıkan ilk vakanın ardından kronolojik olarak hükümetin aldığı yerinde tedbirlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, tüm sektörlerin korunmasına yönelik atılan adımlarla üreticiyi ve halkı ekonomik açıdan da koruduklarını anımsattı.



Bugün gelinen noktada aşıyla birlikte insanlığın Covid 19 salgınından korunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerek Türkiye gerekse AB ile aşı mevzusunun görüşüldüğünü ifade etti.



1994 yılından beri Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması gerektiğiyle ilgili makaleleri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümle birlikte Maraş ve Mavi Vatan açılımının Milli Mücadele kapsamında atılan önemli adımlar olduğunu belirtti.



Bugüne kadar 85 bin kişi tarafından Maraş’ın ziyaret edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının KKTC’nin geleceği açısından önemine dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın sivilleştirilmesinin ardından, Vakıflar’ın haklarına halel getirmeksizin mülkiyet sorununun iade unsuru ön planda tutularak çözüleceğini ifade etti.



KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş konusundaki geçmiş BM kararlarının açılım öncesi Türkiye yetkilileriyle istişare edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımıyla ilgili BM kararlarıyla ters düşülmeyeceğini de belirtti.



Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekti.



Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halkın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü savunduğunun ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydetti.



Demokratik süreçlerde her halkın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu ilkenin BM’nin de en önemli prensiplerinden biri olduğunu anımsattı.



Kıbrıslı Rumların, AB içinde Türkiye’nin dışlanacağı bir ortamda çoğunluğun azınlığı yürütmesi hedefinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın AB’nin birincil hukuku olmasına da karşı çıktığının altını çizdi.



KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun önemli bir sinerji olduğunu ifade ederek gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına inanç belirtti.



Cumhurbaşkanı, bölgedeki istikrar açısından da egemen eşitliğe ve işbirliğine dayalı iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekti.



Cumhurbaşkanlığı Müzakere kadrosunda isimlerin kurumsal hafızasının süreçte önemli olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tavırlarına rağmen tüm fırsatların Rum tarafının tavrı yüzünden kaybedildiğini, bunun Rum Eski Dışişleri Bakanı Rolandis tarafından da defalarca dile getirildiğini belirtti.





KKTC’nin pandemi sonrası yatırımlarla birlikte büyük gelişim sağlayacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin sağlık açısından güvenli bir ülke olduğunu ifade ederek sağlık sektörüne yapılan yatırımların önemine değindi.



Fiber optik altyapısının tamamlanmasıyla birlikte bilişim sektörünün de gelişeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, insan kaynaklarındaki zenginlikle birlikte KKTC’nin geleceğinin çok parlak olduğuna vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizerek bunun yatırım iklimi bağlamında da önemli gelişmelere vesile olacağını kaydetti.