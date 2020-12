Cumhurbaşkanı Tatar: 'Ayakta durmayı başardık'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin kurul toplantısına katıldı.



Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen KKTC’nin altyapısı, iletişim imkanları ve insan gücüyle geldiği noktanın önemli mesajlar verdiğini söyleyerek, pandeminin iyi yönetilmesinin halkın, sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısına yatırım yapanların başarısı olduğunu belirtti.

Avrupa ve diğer pek çok ülkeye bakıldığında pandeminin KKTC’de çok iyi yönetildiğinin ortada olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; dünyada bir milyar, Avrupa’da ise 130 milyon kadar “yaşlı” diyebileceğimiz 65 yaş üstü insan olduğu ve bu sayının 2050’de 2 milyara ulaşacağı dikkate alındığında Kuzey Kıbrıs’ın “yaşlı dostu ülke” olarak bu nitelikteki turistler için güvenli bir alternatif sunduğunu belirtti. Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin, bu alanda, paydaşlar ile işbirliği halinde yapacakları çalışmaları destekleyeceğini söyledi. Tatar pandemi sonrası dünyanın her yerinden emekli, ileri yaştaki turistlere çağrıda bulunarak “üçüncü yaş turistlerini sağlık açısından en güvenli ülkelerden biri konumunda olan, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi turistik zenginlikleri ve 300 günden fazla güneşi ile KKTC’ye orta ve uzun vadeli konaklamak için davet ediyoruz” dedi.



Sağlık altyapımızın güçlendiği, gerek üniversite ve özel hastanelerin gerekse de devlet hastanelerinin sayısı ve hizmet kalitesinin artması ile pandemi yönetiminde başarı elde ettiğimizin avantajını kullanmamız gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık turizminin ülkemizde başarıyla yürütülebileceği özgüveni ve algısının oluştuğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemi ve turizm potansiyelini bütünleştirerek, uluslararası alanda yapılacak girişimlerle dünyanın pek çok yerinden insanların ülkemize çekilebileceğine işaret ederek, bu algıyı pazarlama zamanının geldiğini vurguladı ve “ayakta durmayı başardık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak düşüncesindeyim” diye konuştu.



KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle, Doğu Akdeniz’de güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği politikasını ortaya koyduklarını, Kıbrıs Türk halkının kendi devletine sahip çıkarak devletin projelerini hayata geçirmek için çalışıldığını vurguladı.



Başbakanlık döneminde pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ayakta durmayı başardık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak düşüncesindeyim” diye konuştu. Pandemi sürecindeki kritik aşamanın ardından ülkemize gelecek yabancı turist, öğrenci ve yatırımcıların sağlık sistemimizin kapasitesi ve imkanlarına güven duymasının önemine işaret ederek kurula çalışmalarında başarılar diledi.