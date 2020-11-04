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Cumhurbaşkanı Tatar, Aytuğ Plümer’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’ye ve haklı davamıza uzun süre hizmetleriniz takdire şayandır”

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:39
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Cumhurbaşkanı Tatar, Aytuğ Plümer’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’ye ve haklı davamıza uzun süre hizmetleriniz takdire şayandır”
Plümer, “Diplomasi Hatıraları” isimli kitabını takdim etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer’i kabul ederek görüştü.
Plümer, görüşmede, gençlik ve mesleki anılarını kaleme aldığı “Diplomasi Hatıraları” isimli kitabını, Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Plümer’in gençlik yıllarından başlayarak hatıralarını kaleme almasının anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, tebrik etti.
KKTC’nin tarihi bakımından da önemli olduğunu belirttiği kitabı ilgiyle okuyacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Uzun yıllar bir diplomat, müsteşar olarak devlete hizmet verdiniz, uzun yıllar yurt dışında görev yaptınız. En üst düzeyde KKTC’ye ve haklı davamıza uzun süre hizmetleriniz takdire şayandır. Bütün bu hizmetlerinizi ve hatıralarınızı bu kitapta halkımızla paylaşmanız ve buradan dünyaya da verilecek mesajların ne kadar anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.
Emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer de, kabulden dolayı teşekkürlerini sundu.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın liderliğinde yeni bir dönem başladığını ifade ederek, her zaman katkıya hazır olduklarını belirten Plümer, “Bu kitap, sizin de dediğiniz gibi, 35 senenin hikayesidir. Cumhurbaşkanı olarak size bunu takdim etmekten şeref duyarım” diye konuştu.
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