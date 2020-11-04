Cumhurbaşkanı Tatar, Aytuğ Plümer’i kabul etti

KKTC’nin tarihi bakımından da önemli olduğunu belirttiği kitabı ilgiyle okuyacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Uzun yıllar bir diplomat, müsteşar olarak devlete hizmet verdiniz, uzun yıllar yurt dışında görev yaptınız. En üst düzeyde KKTC’ye ve haklı davamıza uzun süre hizmetleriniz takdire şayandır. Bütün bu hizmetlerinizi ve hatıralarınızı bu kitapta halkımızla paylaşmanız ve buradan dünyaya da verilecek mesajların ne kadar anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.