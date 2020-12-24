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CUMHURBAŞKANI TATAR, BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun ve kurul üyelerini kabul etti.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:32
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CUMHURBAŞKANI TATAR, BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun ve kurul üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, denetim mekanizmasının önemine dikkat çekti. Tatar, Sayıştaylık, Maliye Teftiş Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve mali polisin koordineli çalışmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkin denetim, belediyeler de dâhil tüm kamu kurum ve kuruluşlar ve kamudan kaynak sağlayan kuruluşlarda olması gerektiğine işaret ederek, özel teşebbüslerin de dış bağımsız denetçiler tarafından denetlendiğini belirtti.
Devletin gelir ve giderlerinin sağlıklı hesaplanmasında işbirliğinin önemine vurgu yapan Tatar, Sayıştay tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan raporlara Meclis’in gerekli ilgili göstermesinin ve suç unsuru teşkil eden durumlarda Savcılık tarafından gereken adımların ivedilikle atılmasının öneminin altını çizdi.
KKTC devletinin kendi içinde yapmış olduğu düzenlemelerle emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yaptığı çalışmaların gelecek kuşaklar için arşiv niteliği taşıyacağını belirterek, kurul başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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