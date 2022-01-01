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Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Birkan Uzun’un birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır” dedi.

01 Ocak 2022 Cumartesi 13:02
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Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, “Elde ettiği başarılarla hepimize büyük onur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’u Amerika’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Birkan Uzun’un özverisinin, çabasının ve zorlu yolculuklarda elde ettiği başarılarının bir çok gence esin kaynağı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarBirkan Uzun
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