Cumhurbaşkanı Tatar Bu Akşam Ülkeye Dönüyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, New York’ta Kıbrıs konusuyla ilgili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün İstanbul Havalimanı’ndan saat 19.25’te KKTC’ye hareket edecek ve saat 21.30’da Ercan Havalimanı’na gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nda basına temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkevi’nin açılışına katılmış, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yabancı diplomatlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelip, açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, oldukça yoğun geçtiği belirtilen temas ve toplantılarının yanı sıra ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ve sivil toplum örgütleriyle de görüşmeler yaptı, Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirme ve açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in düzenlediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yer aldığı gayriresmi yemeğe de katıldı.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusuyla ilgili pozisyonunu ve görüşlerini aktardı, “egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisinden vazgeçilemeyeceğini” belirtti.