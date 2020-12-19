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CUMHURBAŞKANI TATAR: “BU MÜCADELEDE EMEĞİ GEÇENLERİ ANMAK BİR ERDEM BİR GEREKLİLİKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Hamza Ersan Saner’in de katıldığı törende, 19 subaya milli mücadele madalyası takdim edildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:42
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CUMHURBAŞKANI TATAR: “BU MÜCADELEDE EMEĞİ GEÇENLERİ ANMAK BİR ERDEM BİR GEREKLİLİKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Hamza Ersan Saner’in de katıldığı törende, 19 subaya milli mücadele madalyası takdim edildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndaki Madalya törenine, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, 57 yıl önce Kıbrıs Türkünün saldırılara maruz kaldığını, soykırım ile karşı karşıya kaldığını, Mutlu Barış Harekatı sayesinde 1974’te ise bağımsızlığını kazandığını, bu süreçlerin her aşamasında verilen varoluş mücadelesinde emeği geçen mücahit ve subaylara bir kez daha  minnet duygularını sunmak istediğini kaydetti.

Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü bir devlet sahibiyse ve egemen eşitlik temelinde bir anlaşma talep edilebiliyorsa, Doğu Akdeniz’deki haklarını Türkiye ile birlikte savunabiliyorsa, bu mücadelede emeği geçenleri anmanın bir erdem, bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, güvenlik içinde bir devlet ve bir vatanın önemine de vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And ise konuşmasında, madalya törenini Covid-19 salgınından dolayı 2 kez ertelemek zorunda kaldıklarını, madalya hak sahibi 38 üyelerinin bulunduğunu ve bunun 19’una bugün, diğer 19’una da 9 Ocak 2021’de düzenleyecekleri törenle mücadele madalyasının verileceğini kaydetti.

And, “Aramızda olan kahraman subaylarımız ile ebediyete intikal etmiş olan silah arkadaşlarımızın cefakar yakınlarına, hakları ve yadigarları olacak kendileri ve ailelerinin taşıdıkları gururun bir nişanesi madalyalarını sunacak olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Kazım And, Kıbrıs Türkünün Atatürk ilke ve devrimlerinin işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşması ve adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmesi için üzerlerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.  

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