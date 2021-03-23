Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 gayri resmi toplantısı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Mart 2021 Salı 09:34
75 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayri resmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle toplantı başlattı.

Bu çerçevede, ilk toplantısını UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner ve Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar toplantılarına bugün de devam edecek.

Tatar bugün saat 17.00’de CTP Genel Başkanı ve heyetiyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sonraki günlerde de Meclis’te temsil edilen tüm parti başkanları ve heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeyi sürdürecek.
        
  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her Yer Çamura Büründü
Her Yer Çamura Büründü
KKTC turizmi sosyal medyada
KKTC turizmi sosyal medyada
PELİN KARAHAN “BİR ZAMANLAR KIBRIS”TA!
PELİN KARAHAN “BİR ZAMANLAR KIBRIS”TA!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim