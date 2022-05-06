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Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP ve UBP heyetleri ile istişarelerde bulunacak

Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor… Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen partilerin temsilcileriyle istişarelerde bulunuyor…

06 Mayıs 2022 Cuma 08:15
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Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP ve UBP heyetleri ile istişarelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede dün  Yeniden Doğuş Partisi, Halkın Partisi ve Demokrat Parti yetkilileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı bugün ise Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi heyetleri ile istişarelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, görüşmelerinin ardından yeni hükümet oluşumuyla ilgili görevlendirme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmelerinin ardından basına açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, Ülkenin sorunlarının katlanarak devam etmemesi bakımından gereğini yerine getirebilecek, programları uygulayacak bir yapının oluşması gerektiğini belirterek,  “50 milletvekili bir araya gelsek bile zorlanacağımız sorunlarımız var. Biz ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız” diye konuştu.

Atalay, bu çerçevede kurulacak hükümete içeriden veya dışarıdan destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise Sürecin en başından itibaren ülkenin düzlüğe çıkması ve demokrasinin zarar görmemesi için yapıcı bir tutum ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek,  demokratik teamüllere aykırı bir takım oluşumların parçası olmayacaklarını yeniledi.

Özersay, “Halkın Partisi demokrasiden yana taraftır. Eğer demokratik teamüllere aykırı bir biçimde bir görevlendirme yoluna gidilirse Halkın Partisi bunun parçası olmaz. Memleketi makul bir süre sonra seçime götürecek bir takım seçenekler olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise seçilmiş 50 milletvekilinin ülkenin dertlerine çare üretmek zorunda olduğunu kaydetti.

Çok hızlı bir şekilde bir hükümet modeli oluşturulması gerektiğini belirten Ataoğlu, ne şekilde olursa olsun parti olarak sorumluluktan kaçmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 11.00’de Cumhuriyetçi Türk Partisi, 14.00’te ise Ulusal Birlik Partisi heyetleri ile istişare görüşmesinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini dinlemesinin arından Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin oluşumu ile ilgili görevlendirmede bulunacak.

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