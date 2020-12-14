CUMHURBAŞKANI TATAR: “BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ TEK BAŞINA KARAR ALMAMALI; HÜKÜMETLE UYUM İÇİNDE OLMALI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin süreçle ilgili tek başına karar almaması, hükümetle uyum içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayın hayatına yeni başlayan Ses Kıbrıs Web TV’nin ilk konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ses Kıbrıs Web TV’yi tebrik ederek başarı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, kanalın KKTC’nin sesinin duyurulmasına ve Kıbrıs Türk halkının vereceği mücadeleye katkı sağlayacağına inanç belirtti.

“FİBER OPTİKLE İLETİŞİM DAHA KALİTELİ OLACAK”

Ülkede iletişim altyapısının belli bir noktaya geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, fiber optik altyapısının yeni hükümet tarafından hazırlanmasıyla, internet hizmetlerinin ve iletişimin daha kaliteli olacağını da ifade etti.

Ekonomiyle ilgili sorulan bir soruya karşılık, pandemi nedeniyle reel ekonominin etkilendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, salgın nedeniyle turizm ve eğitim sektöründe yaşanan gerilemenin bu etkideki rolünün altını çizdi.

Covid-19 vakalarında son zamanlarda özellikle Güney Kıbrıs’ta yaşanan artışa işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, halk sağlığını koruyacak tedbirlerin devamının önemine değinerek yurttaşların kurallara uyması gerektiğine dikkat çekti.

“REHAVETE KAPILMAMALIYIZ”



Tatar, salgının kontrol altına alınabilmesi için, esasen Güney’e geçişlerde dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de ifade etti. Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, aşı bulunana kadar rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemiyle ilgili değerlendirmenin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılacağını ifade ederek hükümetin de süreçte ağırlığını ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

“HÜKÜMETLE UYUM İÇİNDE…”

Cumhurbaşkanı Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin süreçle ilgili tek başına karar almaması gerektiğini de ifade ederek hükümetle uyum içerisinde olunması gerektiğini de dile getirdi.

Su Temin Projesi’nde yaşanan sıkıntının giderilmesi için harcanan 900 milyon TL’nin KKTC Maliyesinden aktarıldığına yönelik iddialara da yanıt veren Cumhurbaşkanı Tatar, gerekli bakım ve onarımın Türkiye’den aktarılan kaynakla yapıldığını söyledi.

“AKINCI’YI ARAYIP HATIRINI SORACAĞIM”

Cumhurbaşkanı Tatar, bir soru üzerine, 4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı’yı yılbaşından önce arayarak halini hatırını soracağını da söyledi.

Maraş konusuyla ilgili olarak, Maraş’taki mülklerle ilgili “kullanım kaybının” öncelikli prensip olamayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’taki mülkiyetle ilgili kararların Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla alınacağını dile getirerek Maraş’taki mülkiyetin birilerine tahsis edilmediğini, dolayısıyla önceliğin iade olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratmak için bir yasa gerektiğini de ifade etti.

2021 için Türkiye ile imzalanacak 2.5 milyar TL’lik yeni bir mali protokolün söz konusu olduğunu, bütçenin Meclis’ten geçmesinin ardından ihtiyaç oranında meblağda bir oynama olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ekonominin seyrine göre yapılan yardımın net miktarının şekilleneceğini vurguladı.

Tatar, bir soru üzerine, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizerek bunun Kıbrıs Türk halkının bir başarısı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, olası Azerbaycan ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine ziyaretin tarihinin tam olarak netleşmediğini, Türkiye’nin Azerbaycan’la olası ziyaretin temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.