Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü

Cumhurbaşkanı Tatar; “Covid-19 tedbirlerine riayet etmeye devam etmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında ciddi oranda artış gözlemlendiğini kaydederek, “Vaka artışının temel sebebi, Omicron varyatının bulaşıcılığının yüksek olmasıdır. Bununla beraber, bilim insanlarının önerisi doğrultusunda bireysel tedbirlere riayet edip yüksek aşı oranı ve hatırlatma dozlarını ihmal etmeyerek artışın önüne geçilebilir” dedi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 10:47
18 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar; “Covid-19 tedbirlerine riayet etmeye devam etmeliyiz”
banner108

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar; sağlık çalışanları kadar halkın da sağduyu ile hareket ederek kişisel tedbirlere dikkat etmesi, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınması ve hatta her bireyin temaslıymış gibi korunarak hareket etmesinin, ayakta kalmak için elzem olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar KKTC Devleti’nin yürüttüğü Ulusal Aşı Programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri sayesinde, salgınla başarılı bir şekilde mücadele edildiğini belirtirken; bireysel tedbirlere uymaya devam etmenin, daha da önemlisi maske kullanmanın öneminin, Omicron varyantı ile daha da iyi anlaşıldığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yetkilileriyle de gerçekleştirdiği görüşmelerde altını çizdiği gibi maske kullanımına ve kişisel tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC halkına ve tüm sağlık çalışanlarına çağrıda bulunup sağduyu ile davranma zamanı olduğunu ve bu nedenle  kurallara harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatarak iki yıla yakın bir süredir özveri ile çalışan tüm sağlık personeline de tekrar teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK'dan önemli duyuru!
YSK'dan önemli duyuru!
Erhürman: Bu Halkın Ortak Başarı Hikayesini Hep Birlikte Yazacağız
Erhürman: Bu Halkın Ortak Başarı Hikayesini Hep Birlikte Yazacağız
Gece saatlerinde Lefkoşa'da feci kaza
Gece saatlerinde Lefkoşa'da feci kaza
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim