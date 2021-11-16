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Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...

Zafer işareti yapan bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Tatar’ın şikayeti ile polise davet edildiğine ilişkin iddiaları Cumhurbaşkanı Tatar reddetti....

16 Kasım 2021 Salı 09:19
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Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 15 Kasım töreninde zafer işareti yapan bir vatandaşı polise şikayet ettiğine ilişkin ortaya atılan iddianın doğru olmadığı öğrenildi.

SES KIBRIS Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan bu ilginç iddiayı Cumhurbaşkanı Tatar’a sordu.

“Benim haberim yok” diyen Tatar, bu iddiayı ortaya atan Ongun Talat’a da sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdiğini kaydetti.

Anlatılan olay ile ilgili bilgisinin olmadığını ve bunun asılsız bir iddia olduğunu Ongun Talat’ın massenger hesabına gönderen Talat, bu konunun polise sorulup araştırılabileceğini kaydetti.

Ne yaşanmıştı?

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu Ongun Talat dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve bu iddiayı ortaya atmıştı.. Talat’ın paylaşımı şöyleydi:

“Az önce bir yurttaş bana ulaştı… Bugün çocuklarıyla birlikte 15 Kasım törenlerine katılmış. Ersin Tatar halkı selamlarken kendisi (barış işareti olarak da bilinen) zafer işareti yapmış. Sn. Tatar şikayetçi olmuş olacak ki, 10 dk. sonra yanına gelen polisler "Neden barış işareti yaptın? Kimliğini ver..." demişler. Sonrasında Lefkoşa Adli Şube'den aranarak ifade vermeye gelmesi gerektiği söylenmiş…

Anlaşılan Ersin Bey aşırı hamasetten gene hangi ülkede olduğunu karıştırdı… Bu ülkede demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Aksi yönde attığınız her adımda karşınızda bizi bulacaksınız! Yağma yok Tatar bey!”

 Bu paylaşım sonrasında vatandaşların bir kısmı sosyal medya hesaplarından zafer işareti yapan fotoğraflarını paylaşarak Tatar’a tepki gösterdi...

Kaynak : Ses Kıbrıs

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