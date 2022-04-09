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Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyelerle ilgili bir reform beklentisi içinde olduklarına işaret ederek yasalarla ilgili en erken zamanda biz uzlaşı sağlanarak önce komiteden sonra Meclis’ten geçirilmesiyle halka daha iyi hizmet verilmesini istediklerini söyledi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 16:07
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Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...

Cumhurbaşkanı Tatar’ın belediyeler reformu konusunda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı toplantı tamamlandı.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Tatar, “Gelinen aşamada bir reform beklentisi içindeyiz. En erken zamanda bir uzlaşı mutabakt ve ardından komitede değerlendirilerek genel kuruldan geçmesiyle bu reformların yapılması ve halka daha iyi hizmet hepimizin beklentisidir” dedi.

Yapılacak değişikliklerle belediye sayısının azalırken belediyelerin gelirlerinin artırılacağını, böylece halka daha iyi hizmet verileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Etkin ve daha iyi hizmet temennimizdir” diyerek belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 09.04.2022 16:12
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