Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'hükümet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TAK Ajansı'na gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kendisi Başbakanken, Cumhurbaşkanı seçilmesi ardından bir hükümet boşluğu durumunun ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada kimsenin bir kusuru olmadığını, bunun sistemle alakalı bir durum olduğunu kaydetti.

Kendisinin bu konuda başsavcıdan görüş aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başsavcıdan aldığım kesin yanıt, benim vekalet veremeyeceğimdi. Çünkü aslı olmadan vekaletin de hukuk sistemimizde mümkünatı yok. Ben bir başbakan olarak yurt dışına gidersem, vekalet bırakabilirim. Başbakan olarak Cumhurbaşkanı olduğum durumda, başbakanlığım sona erer. Başbakanlığı sona eren bir makam sahibinin kendi boşluğunda birisine bir vekalet vermesi mümkün değildir.”

Hukukçu olarak bilinen bazı kişilerin sırf siyaset uğruna bu konuda kendisini eleştirmesini yadırgadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başsavcının kesin verdiği bilgi budur. Benim de hukukçularımdan danıştığımda verilen cevap budur” dedi.

TÜM BAKANLAR GÖREVLERİNDE, BAŞBAKAN OLMADIĞI İÇİN BAKANLAR KURULU TOPLANAMIYOR

Yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin devam ettiğini, tüm bakanların kendi bürokratlarıyla görevlerine gittiğini, devletin işlerini ve gereklerini yerine getirebildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan olmadığı için sadece Bakanlar Kurulu’nun toplanamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben bu sürecin bu kadar uzun sürmesini istemiyordum, beklemiyordum. Netice itibarıyla orada bir hükümet var, UBP-HP ortaklığı var şu an ve devam ediyor. Maraş açılımı dolayısıyla sayın Kudret Özersay ve arkadaşları bir tepki göstermek suretiyle kendi Parti Meclislerinden bir karar çıkartmışlarıdır. Ben Başbakan olarak görev yaparken, istifa kararı aldılar ama o istifa kararını getirip bana sunmadılar. Ben başbakanlıktan ayrıldıktan sonra istifa sunacakları makam da kalmadığı için şimdiye kadar bu görevlerine devam ediyorlar. Dışişleri Kudret Özersay’ı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığımız toplantıya davet ettim, kendisi de icabet etti. Bundan memnuniyet duydum.”

Memleketteki kutuplaşma, siyasi yapı ve parlamentonun sayısı değerlendirildiğinde hükümet boşluğu gibi bir durum ortaya çıktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka hizmet, hükümet sorumluluğu ve genel beklenti itibarıyla bir hükümet kurulması beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Kendisinin hükümeti kurma görevini en büyük parti ve en fazla milletvekiline sahip UBP ve Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner’e verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin toplamda 20 milletvekiline sahip olduğunu, bu görevi UBP’ye vermesinin ise en doğalı olduğunu vurguladı.

“GEREKLİ DESTEĞİ ALACAK BİR AZINLIK HÜKÜMETİ OLURSA ONAYLAYABİLİRİM”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Baktığımızda şu anada bu hükümet devam ediyor, bir anlaşma beklerdim, üzüldüm” dedi.

Hükümet konusunda da soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet seçeneklerinin kendisine getirilmesi ardından konuyu değerlendireceğini, ancak azınlık hükümeti bazı modellerin Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki yorumları doğru bulmadığını, konun hukukçular ve başsavcıdan görüş alınarak değerlendirileceğini kaydetti.

Görev verdiği kişinin kendisine azınlık hükümeti şeklinde de olsa bir kabine sunarak, ‘bu kabineyi yürütebilirim, Meclis’te de gerekli desteği bulabilirim’ demesi halinde, kendisinin de gerekli araştırmayı yaptıktan sonra onun doğruluğuna inanırsa o kabineyi onaylayabileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasa’ya aykırıdır diyerek, meseleyi şimdiden yıpratmaya çalışmanın doğru olmadığını vurguladı.

BU KADAR ZAMAN ÜLKEYİ HÜKÜMETSİZ BIRAKMAYA GEREK YOK

Ülkeyi bu kadar zaman hükümetsiz bırakmaya gerek olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Zaten belli ki bir, bir buçuk yıl içinde bir erken seçim olacaktır. Ocak ayında bu dönemin 3 senesi dolmuş olacak. Dolayısıyla zaten bu siyasi yapıda hükümetler en fazla 4 yıl gider. Bir sene sonra, 9 ay veya 6 ay gibi bir süre sonra seçim olabilir. Bu fedakarlığı yapın, bu halk bu sıkıntıyı çekmesin. Yapılacak işler var, beklentiler var, Bakanlar Kurulu’nun geçireceği kararlar var. Meclis’te alınacak kararlar ve bütçe var” dedi.