Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

Cumhurbaşkanı Tatar'dan mesaj!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü mesajında “İnsana vicdan sahibi olmayı, karşılıksız sevgiyi öğreten, iyi ve ahlaklı bireylerin yaratılmasının ilk öğretmeni, özveri timsali tüm annelerimize bu özel günde saygı ve sevgilerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:20
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar'dan mesaj!

Tatar’ın Anneler Günü mesajı şöyle devam etti:

“Birlikte yaşamayı, dayanışmayı, paylaşmayı, saygıyı ve vatan sevgisinin ne demek olduğunu gelecek nesillere gösteren, erdem sahibi evlatlar yetişmesinde en önemli görev ve sorumluluğu üstlenen annelerimiz; Kıbrıs Türkü’nün tarihsel sürecinin en müstesna yerinde de yerini almaktadır.

Milli mücadele yıllarında toplumsal varoluş için yeri geldiğinde mücahide olmaktan bir an bile imtina etmeyerek mukavemetin en ön saflarında yer alan annelerimiz, yokluk ve esaret yıllarında en büyük özverilere imza atmış, yeri geldiğinde vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiştir.

Ömürlerini doğru ve dürüst insan, dolayısıyla ahlaklı bir toplum yaratmaya vakfeden hikmet sahibi annelerimiz, sevgi, saygı ve hürmetin en yücesini her daim fazlasıyla hak ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, hayatta olmayan tüm annelerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli'den mesaj var!
Pilli'den mesaj var!
Erhürman: "İstikrar"lı Demokratik ve Ekonomik Yoksullaşma!
Erhürman: "İstikrar"lı Demokratik ve Ekonomik Yoksullaşma!
Akar: Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz
Akar: Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim