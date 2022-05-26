Cumhurbaşkanı Tatar'dan muhalefete sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni kurulan hükümetin ülkenin ve halkın sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla büyük bir gayretle çalışmaya başladığını, CTP’nin ve diğer muhalefetin sorumluluktan kaçtığını ve kabul edilemez birtakım söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalıştığını belirtti.

Tatar yazılı açıklama yaparak ülkenin ve halkın sorunları çözüm beklerken, CTP ile diğer muhalefetin söylem ve eylemlerinin ülkeye ve halka bir yararı olmadığını belirtti ve içinde bulunulan bu dönemde birlik ve beraberliğin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Tatar, bu nedenle başta CTP olmak üzere muhalefeti yıkıcı değil yapıcı muhalefet yapmaya davet etti ve “Unutulmasın ki, bu ülke hepimizindir. Hepimize düşen görev de el birliği ve dayanışma içerisinde ülkemizin ve halkımızın yararına çalışmaktır” dedi.

Tatar’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun hükümetin istifasını sunmasından sonra yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak yaşanan gelişmeler halkımızın bilgisindedir. Anayasa’nın bana verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin heyetleriyle görüşmelerde bulundum. CTP heyetiyle yapmış olduğum görüşme sonrasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yapmış olduğu açıklamada, ‘Hükümeti kurma görevinin sadece CTP’ye verilmesini ve CTP, 15 gün içerisinde hükümeti kuramazsa erken seçime gidilmesi’ şartını ileri sürmüştü. Anayasa’ya aykırı olan şartın tarafımdan kabul edilmesi elbette ki mümkün değildi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da hükümette yer almayacağını açıklarken, DP ve YDP ise Sn. Sucuoğlu başbakanlığında kurulacak bir hükümette yer almayacaklarını açıklamışlardı. Bu durum karşısında, hükümet krizine son verebilmek amacıyla Anayasa’nın bana verdiği yetkiye dayanarak güvenoyu alabilecek olan UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’e hükümeti kurma görevini verdim. Başbakan Sucuoğlu ile UBP Merkez Yönetim Kurulu ve UBP Parti Meclisi de Sn. Üstel’in yeni hükümeti kurmasına onay vermiştir.

Bu kararımın doğruluğu da Sn. Üstel’in başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu almasıyla da ortaya çıkmıştır.

Yeni kurulan hükümet, ülkenin ve halkın sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla büyük bir gayretle çalışmaya başlarken, sorumluluktan kaçan CTP ile diğer muhalefetin, kabul edilemez birtakım söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalıştıklarını üzülerek gözlemlemekteyim. CTP ile diğer muhalefetin Anayasa’nın ilgili kuralları çerçevesinde kurulan ve halkın ifadesinin temsil edildiği Cumhuriyet Meclisi’nden 29 oyla güvenoyu alan hükümetin ‘meşru olmadığını’ ileri sürerken, içi boş ve gerçek dışı bu söylemle kamuoyunu yanıltabileceklerini zannetmektedirler. Bu arada ‘sokakta ve Meclis’te eylem’ stratejisi ile kargaşa, çatışma ve gerginlik ortamı yaratmaya çalışmaktadırlar. Elbette ki, bu tür provokasyon içerikli söylem ve eylemleri de kabul etmek mümkün değildir.

Ülkemizin ve halkımızın sorunları çözüm beklerken, CTP ile diğer muhalefetin bu tür söylem ve eylemlerinin ülkemize ve halkımıza hiçbir yararı yoktur. İçinde bulunduğumuz bu dönemde ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle başta CTP olmak üzere diğer muhalefeti yıkıcı değil yapıcı muhalefet yapmaya davet ediyorum. Unutulmasın ki, bu ülke hepimizindir. Hepimize düşen görev de el birliği ve dayanışma içerisinde ülkemizin ve halkımızın yararına çalışmaktır.”