CUMHURBAŞKANI TATAR, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ni ziyaret etti.