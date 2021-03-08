CUMHURBAŞKANI TATAR, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Hastanelerdeki kadın çalışanların gününü kutlayan ve karanfil dağıtan Tatar, anı fotoğrafı da çektirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretleri sırasında Sağlık Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ni ziyaret etti.
Hastanelerdeki kadın çalışanların gününü kutlayan ve karanfil dağıtan Tatar, anı fotoğrafı da çektirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretleri sırasında Sağlık Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.