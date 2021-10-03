Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Cumhurbaşkanı Tatar Drag Etkinliğini İzledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği “2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası”nın üçüncü ayağı “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı”nı izledi.

03 Ekim 2021 Pazar 13:18
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar Drag Etkinliğini İzledi
banner108

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılan yarışın ikinci gününe katılan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası bir spor faaliyeti olan drag yarışlarına katılan ve yeteneklerini sergileyen gençleri ve yarışı düzenleyenleri kutladı. 

Tatar, yarışların düzenlenmesine maddi manevi emek veren herkesi tebrik ederek, bu gibi spor etkinliklerinin ülkenin bir tanıtım faaliyeti olduğuna işaret etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca şu anda kullanılan drag pistinin geçici olarak kullanıldığını, drag yarışları için pist altyapısı sağlanması konusunu gerekli makamlarla görüşeceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Dikkat! 7 saatlik elektrik kesintisi
Dikkat! 7 saatlik elektrik kesintisi
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim