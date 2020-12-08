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CUMHURBAŞKANI TATAR, DRİFT SPORCUSU ERÇOBAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  bireylerin başarılarının devletin başarısı olduğunu kaydederek “Gençlerin uluslararası alanda bizleri temsil ediyor olması bizim için bir gurur vesilesidir” dedi.

08 Aralık 2020 Salı 14:52
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CUMHURBAŞKANI TATAR, DRİFT SPORCUSU ERÇOBAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  bireylerin başarılarının devletin başarısı olduğunu kaydederek “Gençlerin uluslararası alanda bizleri temsil ediyor olması bizim için bir gurur vesilesidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar drift sporcusu Ülkü Erçoban’ı kabul etti.

Tatar, sporun KKTC’nin tanınması için önemli olduğunu, bu yönde adımları takdir ettiğini kaydederek, drift sporu için hem uluslararası alanda hem de ülkede yapılan çalışmalara işaret etti.

Ersin Tatar, tüm spor dallarında olduğu gibi bu spor dalında da tehlikelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet olarak, Cumhurbaşkanlığı olarak sporla ilgili çalışmalara destek vermek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizin gibi gençlerin başarıları ülkemizin tanıtılması ve spor bakımından önemlidir. Uluslararası alandaki temaslarla bizleri temsil ediyorsunuz ve bu bizim için bir gurur vesilesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bireylerin başarılarının devletin başarısı olarak ortaya çıktığını söyleyerek, “Spor politikası ve gençlik politikasına bir bütün olarak dıştan bakıldığında bu, KKTC devletinin imajını ve Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlığı belirliyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, her alanda başarılı ve değerli sporcular olduğunu söyleyerek, drift sporunun dünyada ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

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