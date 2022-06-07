Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, polis teşkilatının ülke güvenliği ve huzurun korunması için önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, yıllardır bu kuruma hizmet veren emekli polislerin tecrübe ve yönlendirmelerinin önemine değindi.

Giderek artan polis ihtiyacına bağlı olarak polis teşkilatının daha da gelişmesi için emekli polislerin tavsiyeleri ve değerlendirmelerinin önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Polisler Derneği yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.