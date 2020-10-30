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Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

30 Ekim 2020 Cuma 16:33
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Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ı aradı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı'nın her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ayrıca, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Anavatanımızın güzel şehri İzmir’de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz, hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye’nin, tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı; etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” ifadesini kullandı.

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