Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan, uluslarası topluma çağrı yaparak bizim sesimiz oldu

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydederek, “Sayın Erdoğan, uluslarası topluma çağrı yaparak bizim sesimiz oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Erdoğan’ın Kıbrıs Türkünün görüşlerine ve yeni politikasına güçlü destek veren bu konuşmasından büyük memnuniyet duymaktayız. Bilindiği gibi, Kıbrıs Türkü 1963’ten bu yana uluslararası alanda eşit muamele ve söz hakkından mahrum bırakılmış bir halktır. Bir yandan uluslararası alanda mağdur edilmeye devam ederken diğer yandan da görüşlerini ifade etme hakkı ya ciddi olarak kısıtlanmış veya tamamen elinden alınmıştır. Kıbrıs’ın iki eşit sahibinden biri ve Kıbrıs sorununa taraf olan iki eşit halktan biri olarak Kıbrıs Türk Halkı, başta BM olmak üzere uluslararası alanda hak ettiği eşit söz hakkına saygı duyulmasını beklemektedir” ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulunda konuşacak olan Rum lider Anastasiadis’in yine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye aleyhine bilinen görüşlerini ve propagandasını tekrarlayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Basına düşen haberlerden de bunu görüp anlamak mümkündür. Hak ve adalet bize de aynı platformda yani BM Genel Kurulunda ve BM’nin diğer organlarında eşit söz hakkı verilmesini gerektirir. Sayın Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve bizim gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya Federasyonu’nun BM nezdinde Daimi Temsilciliği ile yapılan görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının tutum ve pozisyonumuz kendilerine anlatıldığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde yapacakları temaslarda da görüş ve düşüncelerini anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “ Biz, Kıbrıs’ta, hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. Sayın Erdoğan’ın da dillendirdiği gibi, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebimize uluslararası toplumun açık fikirlilikle yaklaşmasını ve Kıbrıs’ta 1963-64’ten sonra bozulan dengenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmalarını bekliyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, “başta Türk-Yunan dengesi olmak üzere, bölgedeki dengelerin korunması bu bölgede en uzun sahili bulunan Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarına sözde ve özde saygı gösterilmesiyle mümkündür” dedi.



