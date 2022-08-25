Cumhurbaşkanı Tatar: “Esas olan egemenliktir”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa ancak iki egemen eşit devlet temelinde olması gerektiğini Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle seslendirmeye devam edeceklerini belirtti. Federasyon görüşmelerinin geride kaldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon modelinin Kıbrıs Türk halkı için içerdiği tehlikelere işaret etti.

“Esas olan egemenliktir, devlettir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele yıllarında mücahitlerin ortaya koyduğu özveri, cesaret ve kahramanlıkların Kıbrıs Türk halkı tarafından asla unutulmayacağını söyledi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Kıbrıs Adası’nın önemini ortaya koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas olan Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde varlığımızı bu coğrafyada devam ettirmek ve ortaya koyduğumuz iradeyi sürdürmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberliğin önemine değinerek muharip derneklerin değerlendirmelerine her zaman önem verdiğini sözlerine ekledi.