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Cumhurbaşkanı Tatar: “Fidan dikim çalışmalarına ivedilikle başlayacağız”

Anavatan Türkiye, yangından etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için 1 milyon fidan gönderiyor

25 Haziran 2022 Cumartesi 13:28
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Cumhurbaşkanı Tatar: “Fidan dikim çalışmalarına ivedilikle başlayacağız”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangından etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyon fidan gönderileceğinin açıklanmasının ardından, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ederek gerekli dikim çalışmalarının ivedilikle başlayacağının altını çizdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “KKTC’de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyon fidanla destek veriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, KKTC’li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaktır.”

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