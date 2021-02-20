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Ali Pilli görevden alındı!
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Cumhurbaşkanı Tatar'ın kızı ve eşinden tepki: Hiç doğru olmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve kızı Canev Tatar, Ali Pilli'nin görevden alınmasına tepki gösterdi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:04
4098 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar'ın kızı ve eşinden tepki: Hiç doğru olmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve kızı Canev Tatar, Ali Pilli'nin görevden alınmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın kızı Canev Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli'nin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm, bu zor günlerde birlik olmamız sağlığı düşünmemiz gerekirken bunlar doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kızı Canev Tatar'ın bu paylaşımını kendi hesabından da paylaşan Ersin Tatar'ın Eşi ise, "Çok yanlış oldu, hiç tasvip etmiyorum. Çok yanlış oldui kabine değişse de bu şekilde olmamalıydı, ne acemice ve duyarsız bir hamle" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
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Artık Yeter 2021-02-20 18:37:25

Ersan Saner belli ki bu kararı uzaktan kumanda göreviyle almıştır. Bu kadar yanlış bir karar olamaz. Kimse kendi kuyusunu bilerek kazamaz. Yapacağı tek şey istifa etmek.

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