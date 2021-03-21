CUMHURBAŞKANI TATAR'IN NEVRUZ GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı ErsinTatar, Nevruz'un Türk ulusuna, halka ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Türk ulusunun ve halkımızın, baharın habercisi, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Nevruz'un Türk ulusuna, halkımıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”