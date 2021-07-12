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Cumhurbaşkanı Tatar, İnönü şehitlerini andı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12 Temmuz 1958 tarihinde Rumlar tarafından şehit edilen İnönü köyünden 11 soydaşımızı  anmak için  mesaj yayımladı.  

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:13
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Cumhurbaşkanı Tatar, İnönü şehitlerini andı

“Şehitlerin unutulmadığını ve unutulmayacağını” belirten Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“‘Rum-Yunan liderliği Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye’nin karşı çıkması sonucunda BM Güvenlik Konseyi’nde  1954 yılında “Kıbrıs halkına self determinasyon hakkı” adı altında enosis kararını elde edemedi. Bunun hemen sonrasında ise  Rum-Yunan liderliği enosisi  silah zoruyla  gerçekleştirebilmek için EOKA terör örgütünü kurdu. EOKA terör örgütünün kuruluşuyla birlikte Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırılar yoğunluk kazanırken, Kıbrıs kan gölüne çevrildi. Bu saldırıların ana hedefi enosise karşı çıkan  Kıbrıs Türk halkını sindirmek ve yok etmekti.  Bu doğrultuda Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar devam ederken,   12 Temmuz 1958 tarihinde köylerinden Gazimağusa’ya çalışmaya gitmekte olan İnönü’lü  soydaşlarımızı taşıyan otobüs pusuya düşürüldü.  Bu saldırıda savunmasız 11 soydaşımız  şehit düşerken, pek çoğu da yaralandı.      

 Bu kanlı saldırının üzerinden 63 yıl geçerken, Rum zihniyetinin hala daha değişmediğini görüyoruz. Bu zihniyete göre Rumlar Kıbrıs’ın tek sahibi, Kıbrıs Türkleri ise azınlıktır. Yine bu zihniyete göre Kıbrıs Türkleri Rumlarla eşit değildir ve  sadece azınlık haklarına razı olmalıdır. Bunları da kabul etmek mümkün değildir ve asla kabul etmeyeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz.  Bu şehitlerimize  ve halkımız ile yeni yetişen nesillere  olan borcumuzdur. İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmeleri de  1974 öncesine  dönülemeyeceğinin, Anavatan Türkiye’nin garantisinden vazgeçmeyeceğimizin en açık bir diğer göstergesidir. Anavatanımız Türkiye’ye daha sıkı sarılarak belirlediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.  İnönü şehitleri ile tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, emanetlerini  her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı da  belirtmek isterim. Ruhları şad olsun.’
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatarİnönü şehitleri
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