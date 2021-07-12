Cumhurbaşkanı Tatar, İnönü şehitlerini andı

“Şehitlerin unutulmadığını ve unutulmayacağını” belirten Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“‘Rum-Yunan liderliği Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye’nin karşı çıkması sonucunda BM Güvenlik Konseyi’nde 1954 yılında “Kıbrıs halkına self determinasyon hakkı” adı altında enosis kararını elde edemedi. Bunun hemen sonrasında ise Rum-Yunan liderliği enosisi silah zoruyla gerçekleştirebilmek için EOKA terör örgütünü kurdu. EOKA terör örgütünün kuruluşuyla birlikte Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırılar yoğunluk kazanırken, Kıbrıs kan gölüne çevrildi. Bu saldırıların ana hedefi enosise karşı çıkan Kıbrıs Türk halkını sindirmek ve yok etmekti. Bu doğrultuda Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar devam ederken, 12 Temmuz 1958 tarihinde köylerinden Gazimağusa’ya çalışmaya gitmekte olan İnönü’lü soydaşlarımızı taşıyan otobüs pusuya düşürüldü. Bu saldırıda savunmasız 11 soydaşımız şehit düşerken, pek çoğu da yaralandı.

Bu kanlı saldırının üzerinden 63 yıl geçerken, Rum zihniyetinin hala daha değişmediğini görüyoruz. Bu zihniyete göre Rumlar Kıbrıs’ın tek sahibi, Kıbrıs Türkleri ise azınlıktır. Yine bu zihniyete göre Kıbrıs Türkleri Rumlarla eşit değildir ve sadece azınlık haklarına razı olmalıdır. Bunları da kabul etmek mümkün değildir ve asla kabul etmeyeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu şehitlerimize ve halkımız ile yeni yetişen nesillere olan borcumuzdur. İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmeleri de 1974 öncesine dönülemeyeceğinin, Anavatan Türkiye’nin garantisinden vazgeçmeyeceğimizin en açık bir diğer göstergesidir. Anavatanımız Türkiye’ye daha sıkı sarılarak belirlediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. İnönü şehitleri ile tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, emanetlerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı da belirtmek isterim. Ruhları şad olsun.’





