Cumhurbaşkanı Tatar, İznik'e gidiyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Tatar, yarın saat 10.15'te İstanbul'a hareket edecek.

"Gelenekten Geleceğe Bir’iz!" temasıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu, KKTC'den de güreş ve okçuluk federasyonlarından 27 sporcu ile 7 yönetici ve antrenör katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 16.00'da 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak KKTC'li sporcularla İznik'te bir araya gelecek, daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve törenlere katılacak olan diğer devlet başkanları ile düzenlenecek toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

Cuma günü Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından “Fahri Doktor” tevcih edilecek Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, "KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki Stratejik Önemi" konulu konferans verecek.

Birlik Vakfı'nın Bursa Şubesi'nde de "Dünü Bugünü İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden KKTC'ye dönecek.