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Cumhurbaşkanı Tatar: Kabineye müdahale etmedim

Asrın Projesi’nde meydana gelen arızanın tamiratının KKTC tarafından karşılandığı yönündeki haberlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin aktardığı kaynaklarla ödendi. Kaynağın bir kısmı su borularına aktarıldı. Susuz mu kalsaydık?” ifadelerini kullandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:41
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Cumhurbaşkanı Tatar: Kabineye müdahale etmedim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aytuğ Türkkan’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üçlü azınlık hükümetine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu hükümet umarım tamamen seçim hükümeti olmaz” dedi.

“KABİNEYE MÜDAHALE ETMEDİM”

Soru üzerine Tatar, “Ben kabineye müdahale etmedim. Kabinenin açıklanmasının ardından birkaç noktada bazı tartışmalar yaşanmış olabilir ama netice itibariyle böyle bir irade ortaya kondu. Herkesin yapacağı hizmetler var. Bakan değişikliği, yeni bir enerji ve yeni bir heyecan” şeklinde konuştu.

ASRIN PROJESİ’Nİ KKTC ÖDEDİ İDDİASI… “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN AKTARDIĞI KAYNAKLARLA ÖDENDİ”

Avrupa gazetesinin “Denizdeki su borusunun tamiri KKTC tarafından karşılandı… KKTC’den 900 milyon TL” ifadeleriyle manşetinden duyurduğu haberin sorulması üzerine Tatar, şöyle konuştu:

“KKTC ödedi diye bir durum olamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin aktardığı kaynaklarla ödendi. Kaynağın bir kısmı su borularına aktarıldı. Susuz mu kalsaydık? 6 gemi, yüzlerce personel ve robotlar, tamirat operasyonunda çalıştı. Maliyeti çok büyük bir proje. Böylesi bir kurak iklimde suyun ne kadar önemli olduğunu zaten gördük…”

“AKINCI İLE SEÇİMDEN SONRA BİR KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜK… YILBAŞI ÖNCESİ KENDİSİNİ ARAYACAĞIM”

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile seçim sonrası görüşüp görüşmediğine ilişkin soru üzerine ise Tatar, “Seçildikten sonra bir kez telefonda görüştük. Yılbaşı öncesinde kendisini arayıp hatırını soracağım. Geçmişe dayalı bir dostluğumuz var” yanıtını verdi.

AZERBAYCAN ZİYARETİ… “NET BİR TARİH YA DA KESİN BİR DAVET YOK”

Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuşan Tatar, “Azerbaycan ile bir takım temaslarımız olmuştur. Türkiye’nin de bir girişimi olmuş olabilir ya da olacak. Ama net bir tarih ve kesin bir davet yok” dedi.

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