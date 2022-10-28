Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
banner107

Cumhurbaşkanı Tatar kasımda Londra yolcusu

Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Turizm Fuarı'na katılmak amacıyla 5 Kasım'da İngiltere'ye gidecek. Tatar, Londra'da halkla da buluşacak.

28 Ekim 2022 Cuma 15:32
158 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar kasımda Londra yolcusu



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 – 9 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra’da temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 gün sürecek olan Londra ziyaretinde, bu yıl 7-9 Kasım tarihleri arasında Londra’nın Docklands bölgesindeki Excel fuar alanında yer alacak 2022 Dünya Turizm Fuarı'na katılacak.

Ersin Tatar 6 Kasım Pazar günü ise, saat 16.00’da Grand Palace Banqueting Suite’de Londra’da halk ile buluşacak.

Tatar, halk konferansında, Kıbrıs meselesini değerlendirip ve İngiltere'deki Türk toplumunu yakından ilgilendiren konularda bilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Londra ziyareti kapsamında çeşitli önemli temaslarda bulunması bekleniyor

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Kazada yaralanmıştı! İşte Akcan'ın sağlık durumu...
Kazada yaralanmıştı! İşte Akcan'ın sağlık durumu...
SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik
SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim