Cumhurbaşkanı Tatar kasımda Londra yolcusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 – 9 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra’da temaslarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, 5 gün sürecek olan Londra ziyaretinde, bu yıl 7-9 Kasım tarihleri arasında Londra’nın Docklands bölgesindeki Excel fuar alanında yer alacak 2022 Dünya Turizm Fuarı'na katılacak.
Ersin Tatar 6 Kasım Pazar günü ise, saat 16.00’da Grand Palace Banqueting Suite’de Londra’da halk ile buluşacak.
Tatar, halk konferansında, Kıbrıs meselesini değerlendirip ve İngiltere'deki Türk toplumunu yakından ilgilendiren konularda bilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Londra ziyareti kapsamında çeşitli önemli temaslarda bulunması bekleniyor