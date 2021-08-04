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Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da yaptığı temaslar kapsamında şehit pilot Cengiz Topel'in mezarını ziyaret etti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:31
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Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da yaptığı temaslar kapsamında Şehit Pilot Cengiz Topel'in mezarını ziyaret etti.

Tatar açıklamasında, "Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım. Ruhu şad olsun" dedi.

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