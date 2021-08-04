Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da yaptığı temaslar kapsamında Şehit Pilot Cengiz Topel'in mezarını ziyaret etti.
Tatar açıklamasında, "Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım. Ruhu şad olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da yaptığı temaslar kapsamında şehit pilot Cengiz Topel'in mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da yaptığı temaslar kapsamında Şehit Pilot Cengiz Topel'in mezarını ziyaret etti.
Tatar açıklamasında, "Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım. Ruhu şad olsun" dedi.