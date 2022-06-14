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Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC her geçen gün daha da güçleniyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’e yönelik tehditlerine karşı KKTC’nin egemenliğinin önemine dikkat çekerek, “Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin güçlenmesi, yaşatılması fevkalade önemlidir” dedi.

14 Haziran 2022 Salı 15:21
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Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC her geçen gün daha da güçleniyor”
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Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın Girne 101 Evler bölgesinde icra edilen kara safhasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

-“Çok etkilendim”

Çok kapsamlı bir tatbikat yapıldığını belirten Tatar, tatbikata KKTC ve TC’nin kurum ve kuruluşlarının katıldığına dikkat çekerek, “Çok etkilendim” dedi.

Tatbikatı başarıyla icra eden herkesi tebrik eden Tatar, önemli olanın KKTC’nin Doğu Akdeniz’de daha da güçlenmesi olduğunu vurguladı.

Her türlü doğal afete karşı KKTC’nin imkanları ve Türkiye’nin desteğiyle bütün bu çalışmaları yapabilme kabiliyetinin ve donanımın olmasının önemini belirten Tatar, yıllar itibarıyla bunların geliştiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma ve sivil savunma noktasındaki kabiliyetini KKTC devleti ile paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bizim için büyük bir zenginliktir” diye konuştu.

Bir basın mensubunun geçen yıllara oranla tatbikata katılan yabancı misyon temsilcisi sayısının arttığına dikkat çekmesi üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, TC devleti ile birlikte Doğu Akdeniz’de yapılan tatbikatlar ve çalışmalara uluslararası boyut kazandırılması ve KKTC’deki tatbikatta farklı devletlerin temsilcilerinin bulunmasının KKTC’nin statüsünü yükselttiğini kaydetti.

Önemli olanın Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin daha da kökleşmesi ve benimsenmesi olduğunun altını çizen Tatar, TC’nin imkanlarını, KKTC’de seferber ettiğini dile getirdi.

Açık denizlerde TC’nin sahil güvenlik ve farklı kurum ve kuruluşlarının yaptığı çalışmaları KKTC ile paylaşmasının önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun gelebilecek her türlü tehdide karşı ülkenin savunmasını güçlendirdiğini söyledi.

-“Cenevre’de sunulan önerilerin arkasındayız”

Kıbrıs konusuyla ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetiyle kapsamlı toplantılar yaptıklarını ifade ederek, geçen yıl Nisan ayında Cenevre’de sunulan önerilerin arkasında olduklarını vurguladı.

“Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa veya resmi müzakereye geçilecekse bizim egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi gerekmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, TC’nin de aynı noktada olduğunu dün teyit ettiğini söyledi.

Tatar, TC’nin, hem KKTC’nin anavatanı hem de Kıbrıs’ın garantör ülkesi olduğunu ifade ederek TC Dışişleri Bakanı tarafından bunun teyit edilmesinin çok önemli ve değerli olduğunu kaydetti.

“Aynı anlayışla siyasetimizi sürdürmekteyiz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin sona erdiğini belirterek, “Çünkü federasyon demek Kıbrıs’ta bir ortaklık demek ve Doğu Akdeniz’in bu şartlarında karşı tarafın farklı emellerine karşı artık bizim iki devletliliği savunmamız zaten belki de gecikmiş bir süreçti” dedi.

Nisan 2021’den sonra artık dünyaya, Birleşmiş Milletler’e ve ilgili taraflara Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde olacağını söylediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin çok önemli olduğunun altını çizdi.

-“Biz de en az Rumlar kadar egemeniz”

“Her halk kendi geleceğini tayin etme hakkında sahiptir” diyen Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirterek, “1960 kuruluş anlaşmalarıyla biz de en az Rumlar kadar egemeniz bütün mücadele budur” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’e yönelik tehditlerine karşı KKTC’nin egemenliğinin önemine dikkat çekerek, “Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin güçlenmesi, yaşatılması fevkalade önemlidir” dedi.

-“KKTC her geçen gün daha da güçleniyor”

KKTC devletinin, kurum ve kuruluşlarıyla her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi ve savaş nedeniyle yaşanan sıkıntıların geçici olmasını da temenni etti.

Tatar, TC’nin, KKTC’ye verdiği desteğe çok önem verdiklerini belirterek, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetine ziyaretleri nedeniyle bir kez daha teşekkür etti.

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