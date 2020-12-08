CUMHURBAŞKANI TATAR, KKTC ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmasında, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne her zaman bulunduğu makamlarda destek verdiğini ve etkinliklere katıldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının güven ve barış içinde bu topraklarda yaşayabilmesini gazilerimize ve şehitlerimize borçlu olduğumuzu söyledi. Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve ekip arkadaşlarının ve onlardan öncekilerin yaptığı büyük fedakarlıklar olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, en az bir asırdır süren muazzam bir mücadele vererek Kıbrıslı Türklerin kendi iradelerini ortaya koyarak bu günlere Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, kurum ve kuruluşları ile devlet statüsüyle Doğu Akdeniz’de daha da güçlenerek gelindiğini kaydetti.

“Artık bu bölgede bir takım bölgesel dengelerin ve istikrarın oluşumu ve devamı için KKTC devleti bir gereksinimdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır yapılan federasyon görüşmelerinin Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen bir sonuç vermediğini, federasyonun birçok tuzak barındırdığını ve bu nedenlerle artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunları bütün dünyaya ve ziyaret eden yabancı misyonlara anlattıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ekibiyle KKTC’ye yaptığı ziyarette önemli ve destekleyici mesajlar verdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlerimize her zaman büyük hürmetleri ve minnet duyguları olduğunu, şehitlerin 1974 öncesi zor koşullarda verdikleri mücadelenin her zaman hatırlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Rum kayıpların 1974 yılında kendi aralarındaki mücadeleden dolayı olduğunu ancak Kıbrıslı Türk kayıpların Kıbrıslı Rumlar tarafından Muratağa Sandallar, Ayvasıl ve Taşkent’te olduğu gibi muazzam bir şiddete ve soykırıma maruz kaldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, adada Kıbrıslı Türkleri yok etmek için soykırım yapıldığını, 1974’te Türkiye’nin haklı müdahalesinin şart olduğunu ve Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu kaydetti. Türkiye’nin hem Kıbrıs’ta şehit verdiğini hem de maddi manevi her türlü destekte yanımızda olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bir destan yazarak KKTC’nin kurulduğunu ve bu devletin değerini bilmemiz gerektiğini vurguladı.

“Tarihini bilmeyen devletler gelecekte yok olmaya mahkumdurlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kendi egemenliğimizi ve devletimizi isterken, Türkiye ile Anavatan-Yavruvatan kardeşlik ilişkileri içerisinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün kırmızı çizgilerimiz olduğunu söyledi. Bu talepleri dünyaya anlatırken, bizi anladıklarını belirttiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrı bir halk olduğumuzu dünyanın gördüğünü vurguladı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek görevinde başarılar diledi.