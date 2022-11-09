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Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin yalnız olmadığını, arkalarında KKTC devletinin olduğunu vurguladı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 09:31
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Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü



Tatar, KKTC’nin kalkınması ve güçlenmesi için karşılıklı iş birliği çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının potansiyel gücünü en etkin şekilde kullanmasına önem verdiklerini belirterek, Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberliği ile vatan sevgisinin en büyük zenginlikleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  eşi Sibel Tatar ile birlikte cumartesi günü gittiği Londra'daki temaslarını tamamlayarak, bu sabah ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan’da Meclis Başkanı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer karşıladı.

-Tatar Londra temaslarını TAK’a değerlendirdi

Londra temaslarını Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendiren Tatar, Londra’da çok verimli temaslarda bulunduğunu ifade etti.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin tüm kesimleriyle görüşebilmek amacıyla çeşitli ve yoğun temaslarda bulunduğunu ifade eden Tatar, ziyareti çerçevesinde futbolcular, iş insanları, dernekler, kurum kuruluşlar ve konseyle bir araya geldiğini, okulları ziyaret ettiğini anımsattı.

Tatar, Kıbrıs Türk toplumu yanında özellikle Lordlar Kamarası ve çeşitli siyasilerle yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak, haksız ambargolara bir kez daha dikkat çekmek ve direkt uçuşlar ile direkt ticaret konularını gündeme taşımak amacıyla toplantılar yaptığını söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun futbola, spora, gençliğe verdiği önemden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, ziyareti kapsamında, KKTC’nin 39. Yıl dönümünde, Kıbrıs Türk toplumu karma futbol takımının KKTC’ye gelebilmesi için destek sağladıklarını belirtti.

Londra’da halkla buluştuklarını, konsey ile bir araya geldiklerini, çeşitli dernekler ile görüştüklerini ve birçok önemli meselelerin değerlendirildiğini ifade eden Tatar, özellikle KKTC ve Londra’daki iş insanlarının iş birliğini geliştirmesinden ötürü memnun olduğunu, çünkü karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin ve yatırımların artırılmasının güçlerine güç katacağını söyledi.

Kıbrıs Türk toplumu yanında bazı özel görüşmeler yaptığını, bazı parlamenterlerle temasları olduğunu ifade eden Tatar, Londra ziyaretinin çok verimli geçtiğini kaydetti.

Pandemi sonrasında İngiltere ile KKTC arasındaki temasların daha da artacağına dikkat çeken Tatar, KKTC dışında yaşayan vatandaşların beklentilerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Temaslarda, KKTC’nin güçlenmesi, kalkınması için karşılıklı iş birliği çerçevesinde potansiyel gücün en etkili şekilde kullanılmasını temenni ettiğini ifade eden Tatar, gelişen teknoloji sayesinde her şeyin kolaylaşıp yakınlaştığına dikkat çekti.

Tatar, ülke sevgisinin en büyük zenginlikleri olduğunu ifade ederek, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin arkalarında devlet gücü olduğunu ve yalnız olmadıklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarKKTC
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