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Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’ye döndü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:56
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Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’ye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Tatar, Adana Şakir Paşa Havalimanı’ndan Adana Valisi Süleyman Elban ile Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli tarafından askeri törenle uğurlandı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, iki gün süren Mersin ziyareti kapsamında, Tarsus, Erdemli, Silifke’de düzenlenen törenlere katıldı, temas ve incelemelerde bulundu. 

Tatar, ayrıca Erdemli’de isminin verildiği parkın temel atma törenine katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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