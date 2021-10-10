Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
banner107

Cumhurbaşkanı Tatar, Klasik Otomobil Buluşması'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen Klasik Otomobil Buluşması’nı katıldı.

10 Ekim 2021 Pazar 17:58
40 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, Klasik Otomobil Buluşması'na Katıldı
banner108

Tatar, katıldığı etkinlikte klasik otomobil meraklıları ve halkla bir araya geldi, klasik otomobilleri inceleyerek bilgi aldı.

Burada yaptığı konuşmada, rahmetli Oğuz Özyalçın’ın vatansever kişiliğiylebbilinen önemli bir yatırımcı iş insanı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün  Özyalçın’ın bayrağını devralan eşi ve kızlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Özyalçın Construction şirketinin bugün KKTC’nin en değerli ve önemli şirketlerinden biri olduğunu vurguladı.

KKTC’NİN KÜLTÜR YAŞAMINA VE TANITIMINA ÖNEMLİ BİR KATKI”

Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen Klasik Otomobil Buluşması’nın düzenlenmesine katkı koyan herkesi ve tüm klasik otomobil tutkunlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinliğin, KKTC’nin kültür yaşamına ve tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

KKTC’de pandemi koşullarına rağmen birçok güzelliğin yaratıldığını, bunun bir zenginlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ülkemiz insanının bir başarısı olduğunu, bu başarılar sayesinde Kıbrıs Türkü’nün dış dünyaya olumlu mesajlar verdiğinin altını çizdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı eşlik etti.

Son Güncelleme: 11.10.2021 00:14
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarOğuz ÖzyalçınKlasik Otomobil Buluşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Erhürman'a Sert Tepki
Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Erhürman'a Sert Tepki
Girne'de feci kaza!
Girne'de feci kaza!
UBP Mağusa'da İlçe Başkanını Seçti
UBP Mağusa'da İlçe Başkanını Seçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim