Cumhurbaşkanı Tatar, Kraliçe 2. Elizabeth için oluşturulan Taziye Defteri’ni imzaladı

“Kraliçe 2. Elizabeth hayatını, ülkesi ve halkının hizmetine adayan, yardım kuruluşları ve farklı toplulukları destekleyen bir kişi, dünyada bir güç ve ilham kaynağı olarak saygıyla hatırlanacaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiserliği’nde Kraliçe 2. Elizabeth için oluşturulan Taziye Defteri’ni imzalayarak KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına üzüntüsünü ifade etti.

İngiliz Yüksek Komiserliği’ne gelişinde, İngiliz Yüksek Komiserliği’ne yeni atanan İrfan Siddiq tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, Taziye Defteri’nde şunları yazdı:

“Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı dolayısıyla KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına, derin acınızı paylaşıyoruz. Kral 3. Charles’a, tüm Kraliyet Ailesi üyelerine, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu’na en içten taziyelerimi sunarım.

Kraliçe 2. Elizabeth hayatını, ülkesi ve halkının hizmetine adayan, yardım kuruluşları ve farklı toplulukları destekleyen bir kişi, dünyada bir güç ve ilham kaynağı olarak saygıyla hatırlanacaktır. Bu yas sürecinde, dualarımız Kral 3. Charles, Kraliyet Ailesi ve Birleşik Krallık halkı ile birliktedir. Kraliçe 2. Elizabeth’in ruhu şad olsun.”