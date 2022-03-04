Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK ve GKK Komutanlarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada onur kıtası tarafından karşılandı.

Daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Tatar, KTBK Müzesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, müzeyi ziyaretinin ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile görüştü.

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından askeri törenle karşılandı.

Burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile baş başa görüştü.