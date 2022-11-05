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Cumhurbaşkanı Tatar Londra'ya gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

05 Kasım 2022 Cumartesi 22:09
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Cumhurbaşkanı Tatar Londra'ya gitti



Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Londra Heathrow Havalimanında Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin karşıladı. 

Londra’ya gelir gelmez temaslara başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk görüşmesini Kıbrıs Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile yaptı. 

Tatar, Federasyon Başkanı İrfan Davulcular, Asbaşkan Ozan Beliger ve Onursal Başkan, Dış Görevler Sorumlusu Osman Ercen ile görüştü, taleplerini dinledi. 

Federasyon yetkilileri, Tatar ile görüşmesinde, Londra’da Kıbrıs Türk toplumunu bir araya getiren, bağlayan tek sporun futbol olduğunu ifade ederek, federasyon çatısı altında 5-74 yaş arasında sporcu bulunduğunu anlattı, Federasyon yetkilileri KKTC ile bağları her zaman güçlü tutmak için çalıştıklarını söylediler. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Federasyonun yıllardır çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ve federasyonun çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti. 

Tatar, KKTC’nin, ülkeye gösterilen yabancı ilgisi açısından parlak bir dönem yaşadığını, ancak dünyada olduğu gibi KKTC’de de ekonomik sıkıntılar bulunduğunu ifade ederek, KKTC gençliğine ve Kıbrıs Türk halkının seyahat özgürlüğüne uygulanan ambargoların insanlık dışı olduğunu vurguladı. 

Ambargoların kaldırılması ve KKTC’ye direkt uçuşların yapılması için çalıştıklarını ifade eden Tatar, İngiltere’deki Türklerin çok önemli olduğunu ve buraya daha fazla zaman ayırmak gerektiğini vurguladı; bağları güçlendirmenin önemine dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon heyetinin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmasına da destek verdi ve bu konuda yaşadıkları sıkıntının çözülmesini sağladı. Heyet de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini iletti. 

Tatar, İngiltere Muhafazakar Partili Sivil Toplum eski bakanı akademisyen Brooks Newmark ile de görüştü. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarSibel TatarLondra
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