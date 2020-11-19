Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş insanlığa açıldı

Maraş konusuna değinerek bu konuda sorulan soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hava koşullarına rağmen halkın Maraş’a ilgisini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’a dünya basının da çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Maraş’ın insanlığa açıldığını, şu ana kadar Maraş konusunda mağduriyet içinde olan insanların Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden haklarını bulabileceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 46 yıldır kapalı olan bu önemli ve güzel bölgenin tekrar insanlığa açılmasını ifade etmenin çok güzel olduğunu söyledi.

“MARAŞ İNSANLIĞA AÇILDI… 300’DEN FAZLA RUM BAŞVURUDA BULUNDU”

Yapılan Maraş açılımının hiçbir BM kararına, Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu düşünmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“İnsan hakları her şeyin üzerindedir. 46 yıldır hiçbir çözüm bulunamıyorsa, karşılıklı olarak bir takım anlaşmalar imzalanamıyorsa, bir 46 yıl daha Maraş’ı kapalı tutmanın hiçbir gereği yoktur. Zaten Maraş’ın büyük bölümü de açıktır. Kapalı olan otellerin bulunduğu, deniz sahilindeki 5 km’lik bölgeydi. Vakıflar İdaresi’nin ciddi anlamda belgelere dayalı iddiasına göre zaten, bu bölgede bulunan bir çok yer çeşitli vakıflara aitti. Onların da, ellerindeki belgelerle Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurması gerekmektedir. Şu ana kadar 300’den fazla Rum başvuruda bulundu.”

Mallarını isteyen sadece Rumlar değil, İngiliz, Amerikalıların da bulunduğunu, Maraş’ın insanlığa açıldığını, bunun hiçbir tartışması olamayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir şeyi hukuka aykırı yapmadıklarını, açılanın sahil ve kamu alanları olduğunu ki bunların zaten halka ait olduğunu kaydetti.

Maraş’ın KKTC sınırları içinde ve KKTC toprağı olduğunu, burada bir tereddüt olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974’te sonra adanın böyle şekillendiğini ve Maraş’ın Kıbrıslı Türklerin egemenliği dahilinde olduğunu anımsattı.

Mülkiyetin sahibinin kimde olduğunun tartışılabileceğini, onların da mağdur edilmeyeceğinin zaten söylendiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ya gelecek, ya satıp gidecek. Tapuyu itibarlaştıracağız. Burada insan hakları adına bu yapılıyor. Siyaseten de aykırı bir durum yok” dedi.

1974’ten bu kadar sene sonra Maraş’ın başkalarına verilmesinin de doğal olamayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güvenliği ve savunulması bakımından önemli bir arazi olduğunu kaydetti.

Bu adımların proaktif siyaset gereği atıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bütün bu siyasetin şekil bulması, havanın değişmesi, bizim düşündüğümüz doğrultuda dünyanın çeşitli yerlerine bu mesajın verilmesi ve Türkiye’nin buna büyük destek veriyor olması, siyasi zemini pekiştirip, sağlamlaştırmaktadır” dedi.

Covid-19 salgının aşının bulunması sonrasında sona ereceğini ve KKTC’nin çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin çok konuşulduğunu ve gündemde olduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye gelerek bu meseleye sahip çıkmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bütün bunların olması, Türkiye ile iyi ilişkiler ve yakınlaşmanın Kıbrıs Türk halkının menfaatine olduğunu vurguladı.